Во Львове повредили сити-лайты к 70-летию Сталинградской битвы

Об этом сообщил УНИАН член КПУ, председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр Калинюк.

„Сити-лайты были установлены 1 февраля, а срок договора аренды сити-лайтов был заключен до 10 февраля. Со вчерашнего дня, до окончания срока аренды, со всех сити-лайтов снято изображение монумента „Родина-мать зовет!” на Мамаевом кургане в Сталинграде и надписью «К 70-летию Сталинградской битвы». Владельцы компании, которой принадлежат сити-лайты, объяснили это тем, что неизвестные повредили их - побили стекло на трех сити-лайтах и повредили изображение”, - рассказал А.Калинюк.

При этом он добавил, что по его информации, на владельцев компании, которые разместили это изображение на сити-лайтах, оказывалось давление со стороны депутатов Львовского городского совета от ВО „Свобода” и им „посоветовали снять эти изображения и в дальнейшем не заключать договоры на размещение изображений такого характера”.

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Как сообщал УНИАН, 1 февраля во Львове установили сити-лайты к 70-летию Сталинградской битвы. Десятки сити-лайтов с изображением монумента „Родина-мать зовет!” на Мамаевом кургане в Сталинграде и надписью «К 70-летию Сталинградской битвы» во Львове установила областная организация КПУ.

Народный депутат Украины, член ВО "Свобода” Юрий Михальчишин, комментируя УНИАН установку во Львове сити-лайтов к годовщине Сталинградской битвы, назвал их "пиар-акцией пророссийских сил". Народный депутат также отметил, что "целесообразно проверить законность размещения этих сити-лайтов.