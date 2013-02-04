Во Львове установили сити-лайты к 70-летию Сталинградской битвы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета, член КПУ Александр Калинюк, десятки сити-лайтов с изображением монумента „Родина-мать зовет!” на Мамаевом кургане в Сталинграде и надписью к 70-летию Сталинградской битвы во Львове 1 февраля установила областная организация Коммунистической партии Украины.

Он также сообщил, что 2 февраля представители левых сил и ветеранских организаций Львовской области на торжественном собрании по случаю 70-летия Сталинградской битвы приняли резолюцию, в которой обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть городу Волгограду прежнее название Сталинград, „учитывая всемирное значение Сталинградской битвы, которая изменила ход Великой Отечественной войны”.

В собрании приняли участие представители генерального консульства Российской Федерации во Львове, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители львовских областных организаций КПУ, ПСПУ и Антифашистского комитета.

Народный депутат Украины, член ВО „Свобода” Юрий Михальчишин, комментируя УНИАН установку во Львове сити-лайтов к годовщине Сталинградской битвы, назвал их "пиар-акцией пророссийских сил".

По его мнению, „с таким же успехом можно информировать о битве под Эль-Алаймейном в Северной Африке или о высадке союзников в Нормандии". "Допускаю, что львовянам не очень придется по вкусу такое размещение сити-лайтов о Сталинградской битве", - сказал Ю.Михальчишин.

Народный депутат также отметил, что "целесообразно проверить законность размещения этих сити-лайтов. По-видимому, фракция ВО „Свобода” в Львовском городском совете будет инициировать проверку договоров о размещении этой продукции”.