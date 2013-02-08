Кужель отметила, что лично видела пытки Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время встречи Европейского комиссара по расширению и Европейской политике соседства Штефана Фюле в Верховной Раде Украины с руководством ВР, председателями фракций и комитетов парламента.

А.Кужель отметила, что лично видела “все те пытки, которым подвергается лидер оппозиции, находясь на лечении в Харькове”. При этом подчеркнула, что принято решение суда о принудительном “привозе Ю.Тимошенко в среду в Киев”. А.Кужель отметила, что у Ю.Тимошенко “очень тяжелое состояние здоровья”.

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“У нас к вам большая просьба от берегинь Украины, как называют женщину Украины, помогите у части европейского сообщества не останавливать мониторинг прав человека в Украине. Для нас это очень важно. Это будет сдерживающим фактором для людей, которые это нарушают”, - подчеркнула А.Кужель.