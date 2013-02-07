Фюле: ЕС обеспокоен последними событиями вокруг Луценко и Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал комиссар ЕС по расширению и европейской политике соседства Штефана Фюле во время выступления перед преподавателями и студентами Киево-Могилянской академии.

“Европейский Союз обеспокоен последними событиями вокруг Юрия Луценко и Юлии Тимошенко, расследованиями, которые затрагивают близких соратников экс-премьер-министра, а также общим политическим контекстом в стране”, - сказал Ш.Фюле.

Он сообщил, что его вчерашний разговор с наблюдателями от Европейского парламента в Украине - бывшим Президентом Польши Александром Квасневским и экс-президентом Европарламента Петом Коксом - не первые привел его к мысли о безотлагательности решения этой проблемы.

Еврокомиссар также отметил, что не стоит недооценивать то значение, которое правительства, парламенты и общественное мнение стран - членов ЕС предоставляют ситуации, сложившейся в Украине, а также необходимости решения проблем применения выборочного правосудия и предотвращения возникновения подобных ситуаций в будущем.