Активисты в Киевсовете ломают двери

Представители “Свободы” с общественными активистами ломают двери на четвертом этаже, чтобы попасть в холл Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, это последний охранный пункт на их пути, чтобы пройти в сессионный зал.

Здесь двери двойные, но первые они прошли и теперь остались еще одни. Двери удерживают лишь три охранника.

Брифинг секретаря Киевсовета Галины Гереги так и не начался.