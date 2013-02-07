Активисты в Киевсовете ломают двери
10:18, 07 февраля 2013Политика
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Представители “Свободы” с общественными активистами ломают двери, пытаясь попасть в сессионный зал Киевсовета.
Свобода в Киевсовете ломает двери
Представители “Свободы” с общественными активистами ломают двери на четвертом этаже, чтобы попасть в холл Киевсовета.
Как передает корреспондент УНИАН, это последний охранный пункт на их пути, чтобы пройти в сессионный зал.
Здесь двери двойные, но первые они прошли и теперь остались еще одни. Двери удерживают лишь три охранника.
Брифинг секретаря Киевсовета Галины Гереги так и не начался.
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