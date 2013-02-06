Лукаш думает, что свободовцам было скучно в Кабмине, а они пообещали вернуться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказала журналистам после заседания Кабмина.

“Они пришли на реализацию закона о статусе народного депутата. Регламент правительства разрешает приглашать и принимать таких досточтимых гостей, как народные депутаты Украины”, - сказала Е.Лукаш.

Она отметила, что депутаты предварительно не сообщили правительству о том, что намерены прийти на заседание Кабмина.

“Участия в обсуждении они не принимали. В целом выглядели внимательными, но иногда казалось, что им не очень интересно. Это мое личное впечатление. Народные депутаты от оппозиции, которые пытаются контролировать власть, не могут нам мешать”, - сказала Е.Лукаш.

В то же время сами представители ВО «Свобода» пообещали, что и в дальнейшем будут ходить на заседания правительства.

«Мы не заметили какой-то рабочей атмосферы в Кабмине. Если кто-то пеняет на парламент, то в парламенте все открыто, чисто, прозрачно рассматривается при участии народных депутатов», - сказал Ю.Сиротюк.

В то же время он отметил, что во время заседания правительства некоторые вопросы, в частности, кадровые голосовались без их озвучивания.

Также Ю.Сиротюк отметил, что «Свободу» тревожит тот факт, что правительство сняло сегодня с рассмотрения вопрос евроинтеграции Украины.

«И больше всего нас, как парламентскую оппозицию, волнует, что мы не понимаем, как можно контролировать правительство, как общество может понимать, успешно оно или не успешно, если нет никаких базовых параметров, нет программы действий правительства», - отметил Ю.Сиротюк.

В свою очередь народный депутат Украины И.Мирошниченко отметил, что 80 процентов членов правительства во время его заседания не говорят на украинском языке. В частности, он отметил, что это является нарушением Конституции Украины. При этом представители «Свободы» подчеркнули, что премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания правительства пытается говорить на украинском языке.

«В целом у нас создалось впечатление: говорят правильные вещи, то есть обычная государственническая позиция, если бы мы не понимали, что государственническая позиция, она с учетом интересом «семьи». Сегодня государство - это «семья», это Президент и его личные интересы. И его личное окружение, к величайшему сожалению. Если бы правительство сегодня отстаивало государственные интересы, то, поверьте мне, все решения, которые они якобы принимают, они были бы ощутимы на уровне всей страны», - подчеркнул И.Мирошниченко.