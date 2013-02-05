Суд расценил вывешивание красно-черного флага как мелкое хулиганство

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление Тернопольский горрайсуд вынес 4 февраля.

В. Стаюра в ходе судебного заседания пытался доказать, что обвинять его в мелком хулиганстве по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях невозможно, поскольку своими действиями он не нарушал общественный порядок и покой граждан.

Суд, в свою очередь, исходил из того, что действия В. Стаюры могли вызывать возмущение граждан, поскольку были совершены в общественном месте.

Следовательно суд постановил признать В. Стаюру виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 КУАП, и наложил на него административное взыскание виде штрафа в размере 119 грн.

В. Стаюра заявил, чтобудет обжаловать данное решение в апелляционном суде.

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Как сообщал УНИАН, 29 января В. Стаюра повесил красно-черный флаг на здании облсовета. Как он объяснил, сделал это по случаю 94-й годовщины боя под Крутами.

Неделю перед этим с облсовета согласно решению суда был снят красно-черный флаг, вывешенный митингующими 5 июля 2012 года в знак протеста против принятия языкового закона.

В начале сентября 2012 года областная прокуратура обратилась к председателю облсовета Алексею Кайде с требованием снять с помещения этот флаг, однако А. Кайда по получении письма из прокуратуры заявил, что красно-черный флаг стал символом национальной революции, а поэтому «пока в Украине будут у власти оккупанты, до тех пор на админздании Тернопольского облсовета рядом с государственным сине-желтым будет реять красно-черный флаг национальной революции».

21 сентября 2012 года Тернопольский окружной административный суд удовлетворил иск прокурора области к Тернопольскому областному совету, его председателю и Управлению по эксплуатации имущественного комплекса областного совета о признании действий противоправными при установлении на админзданиях государственных учреждений флага с полотнищем красно-черного цвета, который не относится к перечню государственных символов Украины и к символике территориальных громад Тернопольщины, а также обязал совершить действия по устранению нарушений закона. После этого облсовет подал апелляцию.

В конце декабря 2012 года Апелляционный суд подтвердил неправомерность установления красно-черного флага на админздании Тернопольского облсовета и облгосадминистрации. В облсовете решения судов проигнорировали.

17 января 2013 года судоисполнителем было вынесено постановление об открытии исполнительного производства, управлению по эксплуатации имущественного комплекса был предоставлен 7-дневной срок для добровольного исполнения решения суда.

После этого красно-черный флаг был снят.