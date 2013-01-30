На здании Тернопольского облсовета вновь подняли красно-черный флаг

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель областной организации ВО «Свобода», депутат облсовета Владимир Стаюра, флаг поднят по случаю 95-й годовщины боя под Крутами.

По его словам, что «таким образом мы возвращаем историческую справедливость, ведь история борьбы украинцев за свою независимость творилась именно под красно-черным знаменем. Понятно, что дело национального становления не завершено, и очередной этап подъема национального духа будет осуществляться под бандеровским флагом».

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2012 года областная прокуратура обратилась к председателю облсовета Алексею Кайде с требованием снять со здания облсовета красно-черный флаг, который был вывешен митингующими 5 июля в знак протеста против принятия языкового закона.

А.Кайда отказался снять флаг.

21 сентября 2012 года Тернопольский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал снять флаг. На это решение облсовет подал апелляцию.

В конце декабря 2012 года Апелляционный суд оставил в силе требование снять флаг.

В облсовете решения судов проигнорировали.

И только после вынесения 17 января 2013 года судоисполнителем постановления об открытии исполнительного производства за невыполнение решения суда красно-черный флаг был снят.