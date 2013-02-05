19 февраля во Львове пройдут переговоры по «приднестровскому вопросу»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

По его словам, в переговорах примут участие премьер-министр Молдовы Влад Филат и лидер Приднестровья Евгений Шевчук.

Министр напомнил, что недавно находился с визитом в Молдове, и среди позитивных моментов, с которыми согласились как в Кишиневе, так и в Тирасполе, есть необходимость поддержания постоянного диалога.

“С обеих сторон Днестра существует также понимание, что необходимо продолжить обсуждение политического статуса Приднестровья”, - сказал он.

Л.Кожара напомнил, что вопрос приднестровского урегулирования будет одним из приоритетов Украины во время председательства в ОБСЕ.