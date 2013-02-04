Азаров возлагает определенные надежды на Джона Керри
13:46, 04 февраля 2013Политика
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Азаров надеется на активизацию украинско-американских отношений с приходом нового госсекретаря США.
Николай Азаров встретился с Карлосом Паскуалем
Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что с приходом нового государственного секретаря США Джона Керри активизируется работа украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи со специальным посланником и координатором Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Карлосом Паскуалем.
«Мы надеемся, что с приходом на должность нового государственного секретаря работа этой комиссии активизируется», - сказал Н.Азаров.
Он подчеркнул, что Украина придает большое значение работе этой комиссии, которую возглавляют главы внешнеполитических ведомств Украины и США.
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