Азаров возлагает определенные надежды на Джона Керри

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что с приходом нового государственного секретаря США Джона Керри активизируется работа украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи со специальным посланником и координатором Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Карлосом Паскуалем.

«Мы надеемся, что с приходом на должность нового государственного секретаря работа этой комиссии активизируется», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что Украина придает большое значение работе этой комиссии, которую возглавляют главы внешнеполитических ведомств Украины и США.