Члены УНА-УНСО 4-й день голодают в Днепропетровске

4 члена городской организации Украинской национальной ассамблеи-Украинской национальной самообороны (УНА-УНСО) 27 мая объявили голодовку в Днепропетровске, протестуя против придания русскому языку статуса регионального.

Участники акции сообщили, что будут находиться под стенами горсовета до тех пор, пока горсовет не отменит свое решение или их не отправят в больницу.

Как сообщил руководитель акции Игорь Прядко, который объявил голодовку 24 мая, никаких провокаций или препятствий со стороны горсовета или милиции в течение прошедших 4 суток не было.

Напомним, что член провода, председатель секретариата днепропетровской областной организации УНА-УНСО Игорь Прядко 24 мая приковал себя цепью к входной двери Днепропетровского городского совета, требуя не предоставлять русскому языку статус регионального в Днепропетровске.

Днепропетровский горсовет 24 мая предоставил русскому языку статус регионального.

Во время сессии около 500 человек провели митинг под стенами Днепропетровского городского совета, протестуя против намерения горсовета рассматривать вопрос о придании русскому языку статуса регионального.

Ранее статус регионального русскому языку придали Донецкий, Харьковский и Севастопольский горсоветы, а также Донецкий, Николаевский и Луганский облсоветы.

Позже прокуроры Севастополя, Луганской и Харьковской областей опротестовали решения органов местного самоуправления о предоставлении русскому языку статуса регионального.

По материалам «Подробности»