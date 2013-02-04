Глава МИД Швеции: Янукович двигается вниз, а не на Восток или Запад - СМИ

Глава МИД Швеции Карл Бильдт считает, что президент Украины Виктор Янукович двигается вниз, а не на Восток или Запад.

Такое мнение он выразил в интервью «Немецкой волне», опубликованному в воскресенье.

«Многие люди говорят, он (В.Янукович - УНИАН) колеблется между движением на Восток и на Запад. Но сейчас я вижу, что он двигается вниз. Потому что он испортил отношения как с Россией, так и с Европейским Союзом. Базируется это на расчете или на ошибках? Скорее, последнее», - сказал К.Бильдт.

«Чего ему стоит бояться, так это тяжелой экономической ситуации в собственной стране. Экономическое положение Украины действительно становится сложным. Это будет иметь политические последствия для его власти. В долгосрочной перспективе ситуация в Украине могла бы существенно улучшиться благодаря отношениям с Евросоюзом. Понимает ли он это, я не знаю», - прибавил шведский министр.

В то же время он сообщил, что вопрос санкций относительно Украины пока еще не обсуждался в Евросоюзе.

«Не уверен, что это хорошая идея. Мы принимали ограничительные меры в ряде случаев. Например, в случае с Беларусью. Насколько я знаю, мы пока еще не обсуждали таких санкций относительно Украины», - отметил К.Бильдт, подчеркнув, что ситуация в Украине существенно лучше, чем в Беларуси.

На вопрос, изолирована ли сейчас Украина от Евросоюза, министр ответил: «Если речь идет об украинском руководстве, …как мы видим, частота визитов в Киев существенно снизилась. Хорошо это или плохо, не знаю. Но это факт. Я думаю, что элемент этого на данный момент есть, да».

Он также назвал последние обвинения Генпрокуратуры в адрес экс-премьера Юлии Тимошенко относительно убийства Евгения Щербаня «подтверждением предыдущего горького опыта».

«Они предъявляют ей одно обвинение за другим. Обвинения в первом процессе были явно тенденциозными и недостаточно обоснованными. Следовательно, по моему мнению, все это политически мотивировано. Посмотрим, что будет дальше», - сказал глава внешнеполитического ведомства Швеции.