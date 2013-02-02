В Киеве сотрудники 15 посольств стали на лыжи (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие 24 команды из 15 посольств, команда Миссии Европейского Союза и киевских властей.

Дипломаты бежали эстафету на расстояние 1,4 км. В соответствии с правилами соревнований, в состав каждой команды должно было войти четыре человека, один из которых - женщина.

Первое место по результатам соревнований заняла команда Соединенных Штатов Америки.

На втором месте - команда Посольства Австрии в Украине, которую возглавил посол этого государства Вольф Дитрих Хайм.

Третье место заняла команда представителей киевских властей во главе с секретарем Киевсовета Галиной Герегой.

Как отметила Г.Герега журналистам после объявления результатов, она специально не готовилась к этим соревнованиям, хотя часто катается на беговых лыжах.

Каждый участник команды-победительницы получил в подарок беговые лыжи и путевки на один из украинских горнолыжных курортов.