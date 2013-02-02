Киевсовет рассмотрит бюджет 7 февраля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Киевсовета Галина Герега заявила сегодня в интервью журналистам в Киеве во время лыжных соревнований «Кубок дипломатических миссий».

«Городская администрация уже предложила проект бюджета. Сейчас проходит обсуждение этого документа во фракциях и комиссиях. 7 февраля мы бюджет рассмотрим», - сообщила Г.Герега.

По ее словам, бюджет столицы необходимо принять как можно быстрее, потому что в настоящее время расходы города финансируются не в полном объеме.

Вместе с тем Г.Герега добавила, что в доработанном документе не предусмотрено возвращение городу 8 млрд грн изъятий в государственный бюджет.

Она заметила, что в связи с этим Киевсовет и в дальнейшем будет требовать от Верховной Рады, Кабинета министров и Президента Украины изъять из госбюджета норму о необходимости перечисления 50% налогов с дохода физических лиц в бюджет государства.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2012 г. Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2013 год, которым одобрила изъятие из бюджета Киева в государственный в размере 50% поступлений, полученных от налога на доходы физических лиц. Из-за этих изъятий в бюджете Киева создан скрытый дефицит. Одни должностные лица называли сумму этого дефицита в более чем 4 млрд грн., другие – 8 млрд.

Председатель КГГА Александр Попов заявил, что госбюджет не соответствует интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечения нормального функционирования столицы, а способ, в который формировался данный документ, исключил участие местной власти в разработке и даже обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

20 декабря 2012 года Киевсовет принял проект бюджета города к рассмотрению с доходами 18,825 млрд грн и расходами 17,703 млрд грн.

А.Попов призвал депутатов принять данный документ только к сведению и не утверждать его, пока не будут внесены соответствующие изменения в госбюджет.

28 января 2013 г. председатель КГГА сообщил, что в результате продолжительных переговоров исполнительной власти столицы с правительством удалось выйти на принципиальные договоренности об увеличении объема средств, необходимых для финансирования столичных потребностей.