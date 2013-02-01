Королевская решила закрутить гайки

Об этом она заявила сегодня во время расширенной коллегии, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

„Если возникают какие-то нештатные ситуации, министерство должно узнавать об этом от вас. SOS должны кричать вы, а не люди. Потому отныне начинаем правило: если о проблемах на местах я буду узнавать не от вас, а от людей или через СМИ, ждите кадровых решений”, - сказала она.

Н.Королевская также сообщила, что для оперативного реагирования с 5 февраля местные руководители смогут информировать министерство о проблемах по выделенному телефонному номеру.

Также министр отметила, что в Украине все социальные выплаты осуществляются своевременно и в полном объеме, поэтому за любые задержки персональную ответственность будут нести конкретные должностные лица.

„Обращаю особое внимание всех руководителей на местах. Сегодня все социальные выплаты осуществляются своевременно и в полном объеме. Поэтому любые задержки на местах – это ответственность конкретных чиновников”, - подчеркнула Н.Королевская.