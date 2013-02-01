Янукович отдал Королевской гуманитарку
Президент Украины Виктор Янукович отнес вопрос гуманитарной помощи к ведению Министерства социальной политики Украины.
Соответствующий указ размещен на сайте Президента.
Указом вносятся изменения в положение о Министерстве социальной политики.
Положение дополняется пунктом, согласно которому Минсоцполитики является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам гуманитарной помощи.
Отныне министерство будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики по вопросам гуманитарной помощи.
Среди новых полномочий министерства - осуществление признания грузов, средств, в том числе в иностранной валюте, выполненных работ, предоставленных услуг гуманитарной помощью; осуществление контроля за транспортировкой, получением, сохранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием, учетом гуманитарной помощи, подготовкой соответствующей статистической отчетности.
Министерство будет осуществлять в пределах предоставленных Законом Украины «О гуманитарной помощи» полномочий контроль за деятельностью Совета министров Крыма, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций, связанной с гуманитарной помощью; будет вести Единый реестр получателей гуманитарной помощи.