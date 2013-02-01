Янукович отдал Королевской гуманитарку

Соответствующий указ размещен на сайте Президента.

Указом вносятся изменения в положение о Министерстве социальной политики.

Положение дополняется пунктом, согласно которому Минсоцполитики является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам гуманитарной помощи.

Отныне министерство будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики по вопросам гуманитарной помощи.

Среди новых полномочий министерства - осуществление признания грузов, средств, в том числе в иностранной валюте, выполненных работ, предоставленных услуг гуманитарной помощью; осуществление контроля за транспортировкой, получением, сохранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием, учетом гуманитарной помощи, подготовкой соответствующей статистической отчетности.

Министерство будет осуществлять в пределах предоставленных Законом Украины «О гуманитарной помощи» полномочий контроль за деятельностью Совета министров Крыма, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций, связанной с гуманитарной помощью; будет вести Единый реестр получателей гуманитарной помощи.