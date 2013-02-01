Азаров не собирается подавать встречный иск к Тимошенко

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

В частности, комментируя отказ Окружного суда Гамбурга в удовлетворении иска Ю.Тимошенко, а также обязательства оплатить судебно-процессуальные расходы в размере 300 тыс. евро, Н.Азаров сказал: "Не я инициировал этот иск. И, откровенно говоря, я долгое время не знал о том, что против меня есть иск и он рассматривается судом города Гамбурга. А когда мне об этом сообщили, и тем более о сумме иска за так называемый моральный ущерб, я был искренне удивлен. Я был уверен в своей правоте, потому что то мое интервью, которое я давал немецкой телепрограмме АРД, я основывал на имеющихся у меня документальных материалах американской юстиции".

По словам Н.Азарова, эти документы были необходимым образом заверены и подтверждены соответствующими печатями и подписями американских должностных лиц.

"Поэтому я ничуть не сомневался в подлинности этого документа. Естественно, что суд Гамбурга отказал в иске Тимошенко и подтвердил правоту моих высказываний. Я не собираюсь подавать никаких встречных исков, но считаю, что это решение суда в независимом европейском суде должно открыть глаза многим, в Украине прежде всего, на то, что из себя представляет госпожа Тимошенко, и в большей степени доверять как правоохранительным органам, так и должностным лицам Украины, которые приводят те или иные факты", - сказал Н.Азаров.

Кроме того, премьер-министр посоветовал украинским оппозиционерам ознакомиться с решением этого суда и задать себе вопрос: они его считают объективным или нет.

"А если считают, то их позиция должна измениться в отношении госпожи Тимошенко или нет? Факты, какие бы они ни были, надо признавать, а не огульно отрицать. Вы советуете выиграть дело, получить компенсацию за моральный ущерб, а деньги отдать на благотворительность. Я боюсь, что мы этого не дождемся. Поэтому не стоит заниматься пустой тратой времени", - отметил Н.Азаров.

Как сообщалось, Окружной суд Гамбурга отказал в удовлетворении иска Ю.Тимошенко к Н.Азарову, а также обязал Ю.Тимошенко оплатить судебно-процессуальные расходы в размере 300 тыс. евро.

Данный иск Ю.Тимошенко подавала в конце августа 2012 года. В своем иске экс-премьер требовала запретить Н.Азарову делать заявления о ее причастности к коррупции в связи с делом Павла Лазаренко, расследованным американской юстицией.