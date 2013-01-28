Королевская хочет знать, куда идти, и готовит концепцию на 10 лет

При Министерстве социальной политики создан научно-экспертный совет по подготовке проекта Концепции социального развития на 2013-2023 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

В этот Совет, кроме министра социальной политики Наталии Королевской, вошли директор Государственного учреждения "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины", академик НАН Украины Валерий Геец, президент Центра экономического развития, член-корреспондент Академии технологических наук Украины Александр Пасхавер и другие.

Как сообщила министр, научно-экспертный совет должен в сжатые сроки создать проект Концепции социального развития на 2013-2023 годы.

«Мы создали при Минсоцполитики научно-экспертный совет из наиболее авторитетных представителей научных и экспертных кругов, наших социальных партнеров, чтобы системно и взвешенно, но в достаточно сжатый срок подготовить проект Концепции социального развития государства на 2013-2023 годы», - сказала она.

Как объяснила Н.Королевская, среди основных приоритетов - сокращение уровня бедности, обеспечение эффективной занятости населения и повышение оплаты труда, а также совершенствование системы пенсионного обеспечения и социальной защиты. По ее словам, совместно разработанный проект будет обсужден с другими министерствами, профсоюзами, общественностью и вынесен на рассмотрение Кабинета министров.

Во время заседания научно-экспертного совета Н.Королевская отметила особую остроту социальных вопросов, с которыми сталкивается не только Украина, но и достаточно многие развитые страны мира. По ее словам, сегодня вызовы социального развития стали глобальными.

«Характерно, что в этом году эксперты Всемирного экономического форума в Давосе главной угрозой десятилетия назвали социальное неравенство – увеличение «разрыва» в доходах между богатыми и бедными. Без стратегического понимания и ориентиров социального развития государственная политика строиться не может. Как говорят: «Если не знаешь, куда идешь – можно очень удивиться, куда же ты пришел», - сказала она.