Герой Украины считает, что Рыбак совершил «особо опасное преступление»

Политзаключенный, Герой Украины Степан Хмара называет «особо опасным преступлением» отказ председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака созвать внеочередную сессию ВР и заявляет, что «он не имеет права дальше оставаться на посту председателя Верховной Рады».

Об этом говорится в заявлении С.Хмары, переданном УНИАН.

В частности, он отмечает, что «впервые за всю историю украинской независимости председатель Верховной Рады совершил беспрецедентный шаг - отказался созвать внеочередную сессию ВРУ. Это особо опасное преступление, ведь господин Рыбак отказался выполнить волю представителей миллионов украинских граждан, избирателей».

По словам С.Хмары, «как может быть речь об эффективном отстаивании интересов избирателей, когда председатель ВР цинично демонстрирует неуважение к депутатам и закону. Вдумаемся: это делает не рядовой гражданин, а председатель парламента, высшего представительского органа государства, который обязан создавать законы и осуществлять контроль их выполнения».

Как считает С.Хмара, «в данном случае в поведении Рыбака есть признаки, подпадающие под квалификацию ст. 365 Уголовного кодекса. Безусловно, если мы хотим восстановить конституционный строй, то председатель парламента должен понести уголовную ответственность. А о политической и административной ответственности даже нечего дискутировать - он не имеет права дальше оставаться на посту председателя Верховной Рады».

Кроме того, говорится в заявлении, В.Рыбак «еще и прибег к откровенной лжи, заявив, что часть подписей поддельные. Но доказательств никаких».

При этом С.Хмара не согласен с мнением: «зачем выбрасывать деньги на ветер и созывать еще внеочередную сессию за неделю до очередной». Он отмечает, что «внеочередная сессия имеет свою специфику, поскольку ее задача - отреагировать на незапланированные или непредвиденные события или событие, которое, по мнению депутатов, является важным и требует немедленной реакции и поиска путей его решения. На внеочередной сессии рассматриваются только те вопросы, которые стали причиной необходимости ее созыва. Т.е. подчеркивается чрезвычайная важность вынесенного на рассмотрение вопроса. Он не умаляется и не теряется среди других плановых вопросов. Наконец, на плановой сессии эти важные вопросы могут и не быть включены в повестку дня, если за их включение не проголосует большинство депутатов. На внеочередной сессии такой проблемы не существует».

По мнению С.Хмары, «механизм внеочередной сессии - это реальный механизм для отстаивания своих идей и принципов в обществе. Недаром заложен механизм согласия лишь 150 депутатов для созыва внеочередной сессии, а не большинства».

О важности вопросов, которые оппозиция выносит на внеочередную сессию, - это могут решать лишь депутаты, которые выступили с такой инициативой и собрали нужное количество подписей, и никто не имеет права подменять их права, отмечает Герой Украины.

При этом С.Хмара возмущен отсутствием адекватной реакции депутатов-оппозиционеров на силовое выдворение женщин-депутатов из харьковской больницы, где находится Юлия Тимошенко, которое произошло 18 января с. г.

В частности, по убеждению С.Хмары, это происшествие не терпит никакого промедления с самой решительной реакцией. «Бандиты в масках позволили себе произвол и беззаконие в отношении депутатов ... На такой бандитизм власти должна быть немедленная адекватная общественная реакция. Почему мы ее не видим?", - отмечает С.Хмара.

По словам С.Хмары, чтобы расшевелить общество, депутаты-оппозиционеры должны показывать пример активного, достойного поведения. «Мне не понятно, почему до сих пор большинство депутатов-оппозиционеров сразу после харьковского инцидента не появилась в Генеральной прокуратуре и не требовала от них, наконец, начать выполнять функции по защите законности в этой стране, а не только быть органом фальсификации уголовных дел против неугодных для мафиозного режима граждан? Почему, опять же, депутаты от оппозиции до сих пор не оккупировали приемную Президента с ультимативными требованиями перестать разрушать конституционный строй и государство...», - спрашивает С.Хмара, отмечая, что «еще не один такое вопрос можно поставить нашей оппозиции».

«Но все должны помнить: без активной позиции наших граждан сами депутаты уже не смогут ничего решить...», - говорится в заявлении политзаключенного, Героя Украины С.Хмары.