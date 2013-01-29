Власенко говорит, что советник Лазаренко указал на Тимошенко после ареста жены

Советник бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко Петр Кириченко изменил свои показания о причастности экс-премьера Юлии Тимошенко к убийству народного депутата Евгения Щербаня после того, как в 2011 году его жену 2,5 месяца продержали в Лукьяновском СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Осенью 2011 года жена господина Кириченко приехала в Украину продать принадлежащую ей недвижимость. Случайно покупателем этой недвижимости стала жена народного депутата Украины из группы Портнова Владимира Пилипенко. Поскольку квартира была под арестом, госпожа Изабелла Кириченко пообещала помочь сделать адвокату, она же посредник, она же риелтор, и она принесла такие документы, которые в дальнейшем оказались фальшивыми. Госпожа Кириченко была арестована”, - сказал С.Власенко.

Он отметил, что жена П.Кириченко содержалась под арестом в Лукьяновском СИЗО в течение 2,5 месяцев.

“Именно во время пребывания госпожи Изабеллы Кириченко в Лукьяновском СИЗО Петр Кириченко неожиданно резко изменил показания”, - утверждает С.Власенко.

Защитник Ю.Тимошенко отметил, что П.Кириченко знает больше, чем рассказывал в 2001 году. При этом, по словам С.Власенко, даже в этой ситуации П.Кириченко не смог назвать ни одной конкретной даты, ни одного конкретного места, никаких конкретных событий.

“Это все описывается общими фразами, несмотря на то, что новый Уголовный процессуальный кодекс требует от прокуратуры в сообщении о подозрении указывать все конкретные известные им детали. Никакие детали не указаны”, - заметил С.Власенко.

Он сказал, что онкобольную И.Кириченко 2,5 месяца продержали в СИЗО и потом освободили. “А еще через месяц ее выпустили в Соединенные Штаты Америки”, - добавил С.Власенко.

По его словам, женщина адвокат-посредник-риелтор была осуждена, но после этого уголовное дело в отношении нее было закрыто.

«Это беспрецедентная в украинской истории ситуация, когда после приговора уголовное дело было закрыто. Не приговор отменен, а уголовное дело закрыто», - подчеркнул С.Власенко.

Кроме того, он сообщил, что летом 2012 года со всего недвижимого имущества Кириченко, которое много лет находилось под арестом, неожиданно был снят арест, а все уголовные дела в отношении П.Кириченко были закрыты.

“Поэтому это единственный свидетель, которому, наверно, можно верить после таких обстоятельств. Это, наверное, хрустально чистый свидетель, который 15 лет молчал, а затем под давлением Генеральной прокуратуры все вспомнил”, - отметил С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 18 января генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Украины Ю.Тимошенко и П.Лазаренко.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек. Три из них приговорены к пожизненному заключению, остальные - к лишению свободы на срок от 11,5 до 15 лет.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня.

В августе 2011 года Р.Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

15 сентября 2012 года экс-майор Николай Мельниченко на своей странице в Facebook написал, что бывший премьер-министр П.Лазаренко в 1996 году организовал убийство Е.Щербаня, а Ю.Тимошенко и партнер П.Лазаренко по бизнесу П.Кириченко якобы оплатили услуги киллера.