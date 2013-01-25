Митрополит Владимир направил письмо руководителям парламентских фракций

Как сообщает официальный сайт УПЦ, об этом говорится в письмах, которые Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир направил руководителям депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Митрополит Владимир пожелал депутатам «Божьей помощи в ответственном труде на благо народа Украины и выразил надежду, что народные депутаты Украины в своей деятельности будут руководствоваться, в частности, интересами обеспечения свободы совести, укрепления духовности и нравственности общества, будут учитывать позицию Церкви и верующих граждан».

От имени Церкви Митрополит Владимир поддержал создание в Верховной Раде Украины межфракционного депутатского объединения "За содействие свободе совести", высказав уверенность, что его деятельность будет способствовать духовному возрождению украинского общества, обеспечению реализации прав верующих граждан и религиозных организаций, достижению эффективного сотрудничества между законодательной властью и религиозной общественностью Украины в интересах развития государства на принципах высоконравственных евангельских ценностей.

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Также в своем письме Предстоятель Церкви подчеркнул необходимость налаживания более эффективного диалога между представителями высшего законодательного органа и церковным сообществом с целью защиты прав граждан и содействия дальнейшей гармонизации государственно-церковных отношений в Украине, предложив руководителям фракций проведение регулярных консультаций с представителями Церкви по поводу законопроектов, которые касаются вопросов деятельности религиозных организаций, прав и свобод верующих граждан. При этом УПЦ готова способствовать проведению таких обсуждений и в формате Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Также Митрополит Владимир выразил готовность к встречи с членами депутатских фракций с целью обсуждения безотлагательных вопросов дальнейшего развития государственно-конфессиональных отношений в Украине.