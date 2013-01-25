Казахский МИД говорит, что переход на латиницу не связан с геополитикой

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов сказал на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Президент Казахстана сказал прямо, что никакого подтекста и никакого геополитического сигнала здесь нет. Это плановая работа и об этом говорили давно. Президент об этом говорил лет десять назад», - сказал Е.Идрисов.

По его словам, такая работа в Казахстане ведется с планированием средств и подготовкой общества, чтобы не утерять научно и историческое наследие.

Е.Идрисов отметил, что Анатолий Луначарский (с октября 1917 года по сентябрь 1929 годов - нарком просвещения СССР - УНИАН) на заре Советской власти активно продвигал идею латинизации письменности в Союзе.

«Не так давно в недрах МГУ тоже началась разрабатываться идея перевода русского языка на латиницу», - сказал он.

В свою очередь, С.Лавров заявил, что перехода русского языка на латиницу не будет.

«Мы русский язык не отдадим в латиницу хотя бы потому, что там нет буквы «ё» и «й», - сказал С.Лавров.

При этом он напомнил, что латиница была внедрена в Казахстане с 1929 по 1940 годы.

«Мы очень хорошо услышали заявление Президента Казахстана о том, что это никоим образом не означает какой-либо смены геополитических предпочтений», - сказал С.Лавров.

Как сообщал УНИАН, выступая в декабре 2012 года на собрании в честь годовщины Независимости республики, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил задачу по переводу к 2025 году казахского алфавита на латинскую графику.