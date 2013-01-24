В ПР подсчитали, что украинцы не так уж и часто жалуются в Евросуд

Украина является одной из стран, на которые подано наименьшее количество жалоб в Европейский суд по правам человека, если учитывать численность населения страны, заявляет член фракции Партии регионов, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам права и правосудия Дмитрий Шпенов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по его словам, «мой коллега, Сергей Кивалов, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, поднял очень важный вопрос. При определении круга государств со структурными недостатками корректно было бы использовать не прямой математический учет количества жалоб в ЕСПЧ, а комплексный подход с учетом, в том числе, и показателя количества жалоб по отношению к численности населения».

Д.Шпенов отметил, что при использовании математического подхода Украина входит в перечень стран с наибольшим количеством жалоб, «однако объективно на 10 000 населения у нас приходится лишь одна жалоба, что в несколько раз меньше, чем, например, в Сербии, Черногории, Молдове, Хорватии».

«Недоброжелатели нашей страны пытаются манипулировать цифрами, стремясь выставить Украину в неприглядном свете на международной арене. Они «забывают» и о том, что ЕСПЧ рассматривает только 10% жалоб, поступающих от граждан Украины, тогда как остальные 90% признаются неприемлемыми», - подчеркнул народный депутат.

«Таким образом, все попытки представить Украину как страну со структурными проблемами – не более чем манипуляции. Уверен, объективный подход, предложенный Сергеем Киваловым и одобренный группой привлеченных экспертов, расставит все по своим местам», - отмтил Д.Шпенов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 января, на пресс-конференции в Страсбурге президент ЕСПЧ Дин Шпильман обнародовал статистические данные за 2012 год, согласно которым в прошлом году на рассмотрении Европейского суда находилось 10 тыс. 450 дел по жалобам граждан Украины - 8,2% всех дел, рассматривавшихся судом.

Таким образом, Украина заняла четвертое место по количеству дел против нее, которые находились на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.