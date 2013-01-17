Лавринович думает, что киевские выборы пройдут по старому закону

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе прямой линии в «Комсомольской правде в Украине».

«Что касается выборов мэра Киева, то здесь полномочия парламента назначить дату внеочередных выборов Киевского городского головы, и вопрос о принятии нового или изменения существующего закона о выборах - это тоже компетенция парламента», - сказал А.Лавринович.

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При этом он отметил, что в правительстве никто не инициировал ни нового закона, ни изменений действующего закона о выборах мэра Киева.

«Право законодательной инициативы правительства в данном направлении никем не готовится к осуществлению. Думаю, что, скорее всего, выборы пройдут по закону, который в Украине есть, действует для всех», - сказал О.Лавринович, говоря о возможной дате проведения выборов мэра Киева.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской голова Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского головы был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

19 июля секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно исполняет полномочия Киевского городского головы, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы.

1 октября Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и самоуправления рекомендовал парламенту принять решение о проведении выборов мэра Киева весной 2013 года.

14 декабря фракция «УДАР» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о проведении выборов в Киеве в первую неделю июня 2013 года.

Как сообщил лидер фракции Виталий Кличко, законопроектом предлагается одновременно провести выборы мэра и депутатов Киевсовета. По словам В.Кличко, законопроектом предлагается «вернуть полномочия мэру, чтобы он не был английской королевой».

Он сообщил, что предусмотрено избирать мэра Киева в два тура.