Швец: Тимошенко будет сложно доказать свою невиновность по делу Щербаня

Юлии Тимошенко будет очень сложно доказать свою невиновность по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня, поскольку экс-премьера лишили права принимать участие в досудебном следствии.

Об этом в комментарии "Комсомольской правде в Украине" сообщил народный депутат, бывший защитник лидера оппозиции Виктор Швец.

«Юлия Тимошенко не имеет никакого отношения к убийству Щербаня. Но доказать это будет очень сложно. Ведь генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что расследование этого уголовного дела завершено. То есть, у следователей есть вся доказательственная база, чтобы передавать дело в суд», - сказал В.Швец.

Политик пояснил, что доказательства невиновности Ю.Тимошенко, которые предъявят следователям защитники экс-премьера, могут просто не учесть.

«Ю.Тимошенко сознательно лишили права принимать участие в досудебном следствии. Повестку о подозрении в убийстве ей вручили, когда дело уже "расследовали". И если сейчас Ю.Тимошенко или защитники обратятся в Генпрокуратуру с просьбой о привлечении к материалам дела каких-то новых документов или попросят о допросе, им могут отказать. Следователи просто скажут, что никаких дополнительных доказательств не нужно: все необходимые экспертизы проведены, свидетельские показания собраны», - пояснил В.Швец.

В то же время народный депутат не берется прогнозировать, сколько потребуется Ю.Тимошенко времени для ознакомления с материалами дела.

Как сообщал УНИАН, В.Пшонка 18 января заявил, что Генеральная прокуратура Украины закончила расследование уголовного дела относительно убийства в 1996 году Е.Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Украины Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко.

“Я хочу сказать, что завершено расследование уголовного дела по убийству народного депутата Щербаня. Те, кто совершил это преступление, отбывают пожизненное наказание, но есть и были заказчики этого тяжкого преступления. Следствие Генеральной прокуратуры Украины в рамках нового Уголовного процессуального кодекса закончило уголовное дело, где выдвинуло подозрение Тимошенко в организации убийства. Собраны материалы досудебного следствия, которые свидетельствуют о том, что Тимошенко действительно заказала это убийство вместе с Лазаренко”, - заявил В.Пшонка.

Ю.Тимошенко, которая находится в харьковской больнице «Укрзализныци», вручили подозрение в совершении этого преступления.

В.Пшонка также сообщил, что выдвинутое экс-премьер-министру подозрение, в соответствии с Уголовным кодексом, предусматривает наказание до пожизненного заключения.