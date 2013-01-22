ПАСЕ назвала Украину среди стран, которые не спешат выполнять решения Евросуда
20:24, 22 января 2013Политика
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Парламентская Ассамблея Совета Европы назвала Украину одним из государств, где существуют структурные проблемы с исполнением решений Европейского суда по правам человека.
ПАСЕ приняла резолюцию / Фото: Аssembly.coe.int
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции “Обеспечение жизнеспособности Страсбургского суда: структурные проблемы в странах-членах”, принятой сегодня на сессии ПАСЕ.
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“Ассамблея подтверждает..., что, среди других, Болгария, Греция, Италия, Молдова, Польша, Румыния, Российская Федерация, Турция и Украина встречаются со значительными структурными проблемами, которые ведут к задержке с исполнением решений суда”, - говорится в пункте 4 резолюции.
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