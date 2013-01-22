Немыря: Послы ЕС и США требуют немедленной встречи с Тимошенко

12:48, 22 января 2013
Политика
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Послы Евросоюза и США в Украине хотят встретиться с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Григорій Немиря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил народный депутат от “Батькивщины” Григорий Немыря.

“Мы знаем, что посол Европейского Союза и посол США обратились к украинской власти с требованием предоставить беспрепятственный и немедленный доступ для встречи с Юлией Тимошенко”, - сказал Г.Немыря.

Он выразил надежду, что такой доступ им будет предоставлен.

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