Немыря: Послы ЕС и США требуют немедленной встречи с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил народный депутат от “Батькивщины” Григорий Немыря.

“Мы знаем, что посол Европейского Союза и посол США обратились к украинской власти с требованием предоставить беспрепятственный и немедленный доступ для встречи с Юлией Тимошенко”, - сказал Г.Немыря.

Он выразил надежду, что такой доступ им будет предоставлен.