Власенко: Почему по «не политическому» делу Кузьмин встречается с послами

Об этом заявил защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко в эфире телеканала ICTV.

"Меня удивляет то, что первый заместитель генерального прокурора по этому делу (дело Тимошенко - УНИАН), которое он якобы определяет не политическое, делает какие-то комментарии, ездит по всему миру, встречается с послами, разъясняет им: люди, это не политическое дело. Если это дело не политично, то зачем ты ездишь к послам? Зачем с ними встречаешься? Проводи следствие в тишине, не выступай", - выразил удивление Власенко.

Власенко возмутило тоже постоянное нарушение прокурором и президентом презумпции невиновности.

"Я не понимаю прокурора, который не понимает, что такое презумпция невиновности. Он уже говорит, что Тимошенко - убийца. И это вся идеология этого прокурора. И не только прокурора. Это уже президент выходит к иностранным СМИ и говорит: Тимошенко принимала участие в совершении убийства", - возмутился защитник экс-премьера.