Власенко хочет, чтобы ГПУ и ГПтС показали видео, где Тимошенко без сознания

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«У нас Генеральная прокуратура и Пенитенциарная служба как-то выборочно публикуют видео, а я бы попросил этих ребят, и я получу разрешение Юлии Тимошенко, опубликовать видео, которое они снимали в этот же день, это видео записано в 16:30 (видео где Тимошенко вручают сообщение о подозрении в убийстве Щербаня), а я попрошу опубликовать видео, которое они сняли с 12:00 до 12:30. Это видео, когда я зашел в помещение где находилась Юлия Владимировна, и еще раз подчеркну, что я в первый момент подумал, что она умерла: она лежала, смертельно бледная не реагируя ни на какие обращения», - заявил Власенко.