Власенко хочет, чтобы ГПУ и ГПтС показали видео, где Тимошенко без сознания
07:18, 22 января 2013Политика
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Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко будет просить Генпрокуратуру и пенитенциарную службу обнародовать видео с бессознательной Юлией Тимошенко.
Сергей Власенко говорит, что тюремщики избирательно обнародуют видео
Об этом он заявил в эфире «5 канала».
«У нас Генеральная прокуратура и Пенитенциарная служба как-то выборочно публикуют видео, а я бы попросил этих ребят, и я получу разрешение Юлии Тимошенко, опубликовать видео, которое они снимали в этот же день, это видео записано в 16:30 (видео где Тимошенко вручают сообщение о подозрении в убийстве Щербаня), а я попрошу опубликовать видео, которое они сняли с 12:00 до 12:30. Это видео, когда я зашел в помещение где находилась Юлия Владимировна, и еще раз подчеркну, что я в первый момент подумал, что она умерла: она лежала, смертельно бледная не реагируя ни на какие обращения», - заявил Власенко.
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