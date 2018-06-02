Украинский интерес. Тактика салями, злополучный СПГ-терминал и фактор Тимошенко

Первая встреча Леонида Кожары со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в качестве министра иностранных дел прошла в Черновцах под аккомпанемент протестов представителей ВО «Свобода». Впрочем, однопартийцы Олега Тягныбока напрасно старались: никакого прорыва в российско-украинских отношениях не произошло, разве что глава внешнеполитического ведомства России высказал мнение, что сближение с Таможенным союзом поможет европейской интеграции Украины. Мнение, мягко говоря, спорное. К позитиву от встречи в столице Буковины можно отнести Украина и Россия смогли договориться только о совместных усилиях по размораживанию мирного процесса в Приднестровье, в котором заинтересованы обе страны.

Показательно, что российский премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что государства, стремящиеся стать членами ТС, должны подписывать все его основополагающие документы, а не демонстрировать избирательность в этом вопросе. Москва настойчиво отказывается от предложений Киева организовать сотрудничество по формуле «3+1», предпочитая направлять усилия на реализацию стратегии вовлечения Украины в Таможенный союз.

В сложившейся ситуации экономическая дипломатия для Украины остается приоритетом. Представитель нашей страны при Европейском Союзе Константин Елисеев подчеркнул, что и Украина, и ЕС заинтересованы в создании трехстороннего газотранспортного консорциума. Правда, «Газпром» и Кремль не спешат исходить из интересов Старого Света и дружественной Украины. Российская энергетическая монополия готова вести переговоры с европейскими получателями «голубого золота» о снижении цены на него, но на Украину эта благосклонность упорно не распространяется.

На этом фоне внимание правительственных чиновников к перспективе строительства СПГ-терминала выглядит оправданной. Новый министр энергетики Эдуард Ставицкий дал понять, что Украина ведет переговоры с тремя потенциальными инвесторами строительства приемного терминала для сжиженного газа на черноморском берегу. По понятным причинам, конкретизировать их в правительстве после ноябрьского конфуза с испанским лыжным инструктором, лихо подписавшим декларацию о намерениях возвести СПГ-терминал без законных на то оснований, не спешат.

Показательно, что в правительстве так и не сумели сформировать единую позицию относительно получения кредита МВФ. Если Николай Азаров в ходе встречи с иностранными инвесторами подчеркнул, что получение кредита Фонда для нашей страны не принципиально, то его первый заместитель Сергей Арбузов не только продемонстрировал заинтересованность в получении 15-миллиардного кредита, но и вместе с главой Минфина Юрием Колобовым отправился за океан в поисках инвестиционного ресурса. Сергею Геннадиевичу финансовые ресурсы за одну ступеньку до премьерского кабинета нужны не меньше, чем в свое время бриллианты – диктатуре пролетариата.

При прочих равных наибольшее влияние на геополитический выбор Украины может оказать внутриполитическая ситуация. Если «женский бунт» в больнице, где проходит курс реабилитации Юлия Тимошенко, евро-политики могли как-то пропустить без реакции, то оставить без оценок намерение Генеральной прокуратуры добиваться пожизненного заключения для экс-премьера в Старом Свете вряд ли смогут. Украинским официальным лицам придется не только запастись железобетонными подтверждениями вины Юлии Тимошенко, но и убедить в их правдивости мировую общественность. В противном случае саммит Украина – ЕС, запланированный на 25 февраля, может превратиться в формальность.

Евгений Магда