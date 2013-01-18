Пшонка: в деле об убийстве Гонгадзе остался единственный вопрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

“По Гонгадзе - все что смогли сделать следователи, они сделали... Таким образом по Гонгадзе дело тоже не стоит на месте - дело уголовное не завершено в части единственного вопроса: есть еще заказчики или нет”, - сказал В.Пшонка.

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Как сообщалось, убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – Алексей Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля в 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.

Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

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По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в особом производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года совершил умышленное убийство последнего.

Кроме того, в июле 2003 года А.Пукач, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе о незаконном внешнем наблюдении за Г.Гонгадзе, вследствие чего оказал препятствие органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.

А.Пукач частично признал свою вину в совершенных преступлениях.