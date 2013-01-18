Защита Луценко готовит еще одну жалобу в Европейский суд

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец.

“Мы поняли, что не дождемся рассмотрения кассации по первому приговору, и поэтому готовим и в ближайшее время направим соответствующую жалобу в Европейский суд по правам человека”, - сказал он.

Адвокат отметил, что также до сих пор сторона защиты не получила ответа из Киевского апелляционного административного суда, в который адвокаты обращались в связи с отказом Окружного административного суда Киева открыть производство о бездеятельности Высшего специализированного суда Украины по гражданским и уголовным делам, который уже более полугода по неизвестным причинам не назначает дату рассмотрения кассационной жалобы на первый приговор экс-министру.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа адвокаты подали в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.

18 декабря 2012 года Окружной админсуд Киева отказался открыть производство по жалобе А.Баганца на бездеятельность Высшего спецсуда, который медлит с назначением даты рассмотрению кассационной жалобы на приговор Ю.Луценко по делу о превышении служебных полномочий.