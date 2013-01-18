Эксперт при президенте: Ассоциацию подпишут, несмотря на заключение Тимошенко

Директор Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Андрей Ермолаев уверен, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной будет подписано в 2013 году.

Об этом он сообщил в ходе Интернет-конференции на портале Liga.net.

В частности, на вопрос, как он считает, будет ли подписано Соглашение об ассоциации с ЕС в 2013 году, А.Ермолаев ответил: «Да».

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Кроме того, отвечая на вопрос, каким образом повлияет заключение лидеров оппозиции Юлии Тимошенко и Юрия Луценко на сближение Украины с ЕС, он сказал: «Я считаю, что политика евроинтеграции - это вопрос общенациональный и он не зависит от фамилий даже самого известного, но лишь одного политика».