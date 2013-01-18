Кожемякин: Тимошенко плохо видит и не помнит, что происходило

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко продолжает акцию неповиновения и отказывается возвращаться в свою палату в ЦКБ “Укрзализныци”, пока там не будет снято круглосуточное видеонаблюдение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после судебного заседания по делу относительно ЕЭСУ заявил журналистам защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Андрей Кожемякин.

“Юлия Тимошенко продолжает акцию. Она не войдет в палату, пока не будут удовлетворены ее требования”, - сказал А.Кожемякин.

Он отметил, что встречался с экс-премьером перед сегодняшним судебным заседанием. По словам депутата, Ю.Тимошенко находится в тяжелом состоянии.

“Состояние физическое тяжелое. Она полулежала, она не нормально разговаривала, не помнит, что происходило, и несколько раз было впечатление, что она некоторые вещи не видит, даже прочесть не смогла текст, который я ей показывал”, - сказал А.Кожемякин.

По его словам, Ю.Тимошенко также не помнит, когда к ней приходил защитник Сергей Власенко и когда сотрудники СБУ вроде бы пытались проводить следственные действия.

А.Кожемякин добавил, что, по словам главного врача ЦКБ “Укрзализныци” Михаила Афанасьева, после приема лекарств состояние Ю.Тимошенко более-менее нормализовалось.

Как сообщал УНИАН, 8 января 2013 года Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины В.Януковича она отметила узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается предоставлять объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в любых заказных уголовных производствах”. Также она подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд.

Также Ю.Тимошенко отказалась возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточный конвой в палате и мужчин-часовых.

Сегодня рано утром правоохранители насильно выдворили из помещения трех народных депутатов-женщин, которые с 16 января находились в больнице с Ю.Тимошенко. Одна из них, Александра Кужель, заявила, что Ю.Тимошенко находится в тяжелом состоянии, она не может стать на правую ногу.

Позже после встречи с Ю.Тимошенко ее защитник Сергей Власенко заявил, что она находится в критическом состоянии, не узнавала его, была мертвенно бледной.

С.Власенко сообщил, что сразу вызвал главного врача ЦКБ “Укрзализныци” Михаила Афанасьева. Защитник отметил, что Ю.Тимошенко были предоставлены медикаменты. По словам С.Власенко, ей измерили артериальное давление, но показатели не выходили за пределы нормы. По его словам, М.Афанасьев отметил, что это состояние Ю.Тимошенко может быть связано с последними событиями.

Сам М.Афанасьев объяснил журналистам, что Ю.Тимошенко находилась в состоянии смешанного физиологического и медикаментозного сна.

“Была усталость, был эпизод усиления боли в спине. В связи с этим мы дали ей препарат обезболивающий и легкий успокоительный препарат. И, на наш взгляд, прошла усталость, и прием этих препаратов вызвал сон. Это был смешанный физиологический и медикаментозный сон”, - сказал М.Афанасьев.

Он отметил, что сейчас Ю.Тимошенко уже вернулась в нормальное состояние.