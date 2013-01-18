В Харькове продолжился суд над Тимошенко

Киевский районный суд Харькова продолжил слушание уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, в 16.00 председательствующий судья Константин Садовский объявил о продолжении судебного заседания.

Подсудимая Ю.Тимошенко на судебное заседание не доставлена.

Также на заседании отсутствует защитник Ю.Тимошенко Евгения Тимошенко.

В это время в зале судебных заседаний присутствуют несколько народных депутатов от оппозиции и около десяти сторонников Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, экс-премьер-министр подала письменное заявление о том, что в заседании суда в деле ЕЭСУ 18 января не будет участвовать.

Кроме того, ранее, 8 января, Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. Она отметила, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать объяснения, принимать участие “в любых заказных уголовных производствах”. Также экс-премьер подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было введение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы утаивания валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.