В суд над Тимошенко съехались два десятка нардепов

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат Украины Сергей Пашинский (фракция «Батькивщина).

«Нас интересует все, - сказал он, говоря о цели приезда, и прежде всего - критическое состояние здоровья Тимошенко».

По его словам, среди прибывших, в частности, Сергей Соболев, Андрей Кожемякин.

«Добирались, кто чем: поездом, автомобилями, а также самолетом, и, как ни странно, он прибыл вовремя», - сказал С.Пашинский.

Он сообщил, что часть депутатов планируют посетить Качановскую колонию, часть направляются в прокуратуру, чтобы выяснить то, «как выполняются требования Тимошенко и женщин-народных депутатов, которые поддержали ее акцию протеста».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, в 16.00 состоится заседание Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ.

Экс-премьер-министр подала письменное заявление о том, что не будет принимать участие в заседании суда по делу ЕЭСУ 18 января.

8 января Ю.Тимошенко, которая сейчас пребывает в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. Ю.Тимошенко отказалась возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточный конвой в палате и мужчин-часовых.

16 января женщины-народные депутаты А.Кужель, Л.Денисова и Т.Слюз, которые прибыли на краткосрочную встречу с Ю.Тимошенко, присоединились к ее акции гражданского неповиновения, и отказались покидать больницу. Утром 18 января депутаток выдворили из больницы. По данным Управления ГПтСУ в Харьковской области, народные депутаты покинули помещение блока, где содержится экс-премьер, во исполнение решения Дзержинского районного суда Харькова.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.