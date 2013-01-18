Врач: Депутату Слюз не нужна госпитализация

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главврач ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове Михаил Афанасьев сегодня на брифинге перед медучреждением .

Он отметил, что Татьяне Слюз была оказана вся необходимая медицинская помощь сразу после того, как она заявила об ухудшении самочувствия.

“Татьяне Ярославовне пригласили дежурного врача, сделали кардиограмму, оказали помощь”, - сказал М.Афанасьев.

Говоря о вроде бы имеющихся на теле Т.Слюз побоях, М.Афанасьев отметил, что медики действительно фиксируют на правом предплечье и левом плече депутата два пятна разного времени возникновения.

В то же время коллега Т.Слюз, народный депутат Людмила Денисова отметила, что прибывший к Т.Слюз врач ЦКБ «Укрзалізниці» померял ей давление, однако сказал, что у него “нет таблеток и капель”.

По словам Л.Денисовой, поскольку Т.Слюз нужна была медицинская помощь, депутатам пришлось вызывать «скорую помощь».

В свою очередь начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков отметил, что женщины - народные депутаты были законно удалены из медицинского блока на 9-ом этаже ЦКБ “Укрзалізниці” во исполнение решения Дзержинского райсуда Харькова.

“Это было сделано законным образом, законным путем”, - сказал И.Колпащиков.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от «Батькивщины» Александра Кужель, Т.Слюз и Л.Денисова, которые 16 января в ЦКБ «Укрзалізниці» присоединились к акции общественного неповиновения экс-премьера Юлии Тимошенко, заявили, что сегодня утром, 18 января, их силой выдворили за пределы больничного блока экс-премьера.

При этом Т.Слюз заявила о нанесении ей телесных повреждений. Депутат продемонстрировала гематомы на теле и заявила о намерении подать заявление в правоохранительные органы по факту нанесения ей телесных повреждений.

Как заявила Т.Слюз, «тюремщики действовали агрессивно по отношению к женщинам-депутатам, и понятно, что акция была спланирована ими заблаговременно».