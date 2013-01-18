На Банковой назвали три причины провала Нацплана

00:01, 18 января 2013
Политика
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Неполное выполнение Национального плана действий 2012 года обусловлено ненадлежащей исполнительной дисциплиной в центре и на местах, а также недостаточно высоким качеством подготовки нормативных актов.

Ирина Акимова на заседании Комитета по экономическим реформам, 17 января

Об этом первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова сказала на заседании Комитета по экономическим реформам, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Она отметила, что в прошлом году наше государство предприняло достаточно значительный шаг на пути улучшения инвестиционного климата и создания предпосылок для роста отечественной экономики.

В то же время, добавила И.Акимова, по разным направлениям реформирования движение происходило с разной интенсивностью. «Анализ свидетельствует, что основные причины невыполнения установленных Президентом Украины заданий такие: недостаточно высокое качество подготовки законодательных и нормативных актов, ненадлежащий уровень исполнительной дисциплины как в центре, так и на местах, отстаивание ведомственных интересов и ограниченность, или неэффективное использование средств, предусмотренных на финансирование реформ», - сказала она.

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Первый заместитель главы АП отметила, что низкая дисциплина исполнителей стала главной помехой на пути реформ в прошлом году - по этой причине не выполнена почти треть мероприятий Нацплана.

«Часто принятые важные рамочные законодательные акты не сопровождались своевременно разработанной нормативной базой, что мешало полноценному внедрению законов», - прибавила И.Акимова.

Она отметила, что практика сотрудничества Секретариата Комитета по экономическим реформам с Правительством должна продолжаться и в этом году. «Она даст возможность существенно улучшить качество нормативных актов, обеспечить концентрацию бюджетного финансирования на приоритетных направлениях реформ, качественное информационное сопровождение реформ со стороны руководителей соответствующих направлений», - отметила И.Акимова.

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