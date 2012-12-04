Яценюк поддержал идею Свободы о продаже оружия, но с оговоркой

Об этом заявил глава совета объединенной оппозиции Арсений Яценюк в эфире телеканала ICTV.

"Не один раз мы обращались к этому премьеру и к этому президенту: не поленитесь, зайдите на агентство статистики и посмотрите, что вы сделали со страной за два года. 36 миллиардов долларов было золотовалютных резервов... За год мы потеряли 12 миллиардов долларов", - рассказал он.

"Мы находимся на той грани, что является дефолтом... Каждую неделю каждый украинец дополнительно должен кредиторам 45 гривен", - добавил депутат.

При этом отвечая на вопрос, поддерживает ли Яценюк инициативу партии "Свобода" разрешить украинцам свободное обращение оружия, он заявил, что опасается за Кабмин.

"Я бы обязательно проголосовал за то, чтобы каждому украинцу выдали оружие, но переживаю, что перестреляют сразу все правительство", - цитирует Украинская правда.

"Мы обязательно когда-нибудь дойдем до такого признака демократии, как свободное владение оружием, потому что в США свободное владение оружием, и там президент и члены конгресса не настолько коррумпированы, как в Украине", - подытожил он.