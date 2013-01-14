Оппозиция внесла в Раду законопроект о высшем образовании

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Батькивщина», отметив, что соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР под № 1187-1.

Как проинформировала председатель парламентского Комитета по вопросам науки и образования, народный депутат из фракции «Батькивщина» Лилия Гриневич, проект закона внесен за подписями председателей фракций «Батькивщина» Арсения Яценюка, «Свобода» Олега Тягнибока и «УДАР» Виталия Кличко. Соавторами документа являются члены фракции «Батькивщина» Л.Гриневич та Леся Оробец, члены фракции «УДАР» Ростислав Павленко и Павел Розенко, от фракции «Свобода» - депутаты Ирина Фарион и Александр Сыч.

Л.Гриневич отметила, что оппозиционные фракции выступили с этой законодательной инициативой, «чтобы оградить образование от разрушительных шагов власти и создать новые возможности для развития высшего образования». «Закон улучшит условия и качество образовательной деятельности и поможет приблизить украинскую систему высшего образования к лучшим европейским образцам», - подчеркнула она.

По ее словам, проект документа обсуждали и дорабатывали в течение прошлого года во время специализированных круглых столов и экспертных встреч по всей Украине. Свои предложения к законопроекту предоставляли работники высшей школы, эксперты в сфере образования и науки, работодатели, студенты, представители общественных организаций.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее образовательное законодательство имеет ряд системных недостатков, которые «привели к недопустимому уровню административного вмешательства органов власти в учебный процесс». Это, подчеркнуто в документе, тормозит инициативу и творчество преподавателей, нарушает принципы справедливой конкуренции в системе высшего образования и не позволяет вузам успешно развиваться.

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Законопроект сориентирован на защиту прав всех участников образовательного процесса. В частности, проект закона создает возможности для преподавателей высшей школы полноценно заниматься научными исследованиями, гарантирует академические свободы научно-педагогическим работникам и студентам, обеспечивает равный доступ к качественному образованию, гармоничное сочетание академического высшего образования и профессиональной подготовки на базе образовательной ступени высшего образования, а также предоставляет возможности для академической мобильности как студентов, так и преподавателей.

Проект закона предусматривает предоставление высшим учебным заведениям реальной автономии: кадровой, организационной и финансовой. Вместе с тем, проектом предлагается внешнее оценивание качества образования в вузах и предоставление информации о ее состоянии обществу.

Также законопроект делает невозможным избыточное административное вмешательство органов власти в учебный процесс, в первую очередь в содержание образования и оценку результатов учебы. Он направлен на усиление самоуправления в вузах и децентрализацию управления в сфере высшего образования. В частности, функции аккредитации и лицензирования проект предлагает передать от Минобразования Национальной комиссии регулирования образования и науки - независимому коллегиальному органу, который состоит из авторитетных экспертов, избранных профессиональными средами.

Документом предлагается изменить принцип финансирования высшего образования путем введения государственных грантов. По мнению авторов законопроекта, такая система позволит распределять государственные средства на получение высшего образования по принципу «деньги за человеком». При этом государственный заказ будет направлен на подготовку специалистов для работы в государственных учреждениях в соответствии с прогнозируемыми потребностями и будет распределяться между вузами по конкурсному принципу.