Тимошенко просит тюремщиков пропустить к ней депутатов

Об этом сообщил УНИАН народный депутат Украины от “БЮТ-Батькивщины” Александр Бригинец, который сейчас находится в Харькове.

По его информации, в настоящее время группа народных депутатов находится возле медицинского заведения и ожидает решения руководства колонии.

«Юлия Владимировна обратилась к руководству Качановской исправительной колонии №54 в Харькове. Есть ее письмо. Она хочет, чтобы мы лично посмотрели на те нарушения, о которых она заявляла. Она хочет, чтобы мы посмотрели, чтобы поняли, почему она не может соглашаться на те подходы, которые есть у руководства колонии”, - сказал А.Бригинец.

По его словам, если такое разрешение будет, то депутаты смогут лично зайти в указанные помещения, где проходит лечение Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, в Центральную клиническую больницу “Укрзалізниці” в Харькове, где находится Ю.Тимошенко, прибыли народные депутаты от оппозиции Александр Бригинец, Сергей Пашинский, Андрей Павловский, Андрей Шевченко.

В больнице они уже провели встречу с руководством Качановской колонии.

В то же время в ГПтС заявили, что депутаты не выражали никаких намерений о встрече с самой Ю.Тимошенко.

В частности, как отметили в ведомстве, «осужденная Ю.Тимошенко написала очередное заявление на имя руководства Качановской колонии, в котором стремится обвинить пенитенциарную службу в якобы препятствовании организации ее встречи с политическими соратниками».

Однако, как отмечает ГПтС, эта информация не отвечает действительности, поскольку «ни один из депутатов, которые сегодня прибыли к ЦКБ, пока не выражал желания или намерений о встрече с осужденной».