Арбузов говорит, что Кабмин решил углубиться в ситуацию с LNG-терминалом

Об этом сообщил сегодня первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, отвечая на вопрос УНИАН.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Кабмина.

“Было принято решение об анализе более глубоком этой ситуации. Анализируется то, что произошло, почему это произошло и пути выхода”, - сказал С.Арбузов.

Он высказал надежду, что разобраться в ситуации удастся в ближайшее время.

“Я уверен, что пути выхода из этой ситуации будут найдены, и в самое короткое время вы услышите об этом от премьер-министра Украины”, - сказал С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве в реализации национального проекта «LNG-терминал».

Позже оказалось, что Джорди Бонвеи, который подписал документ от испанской стороны, не имел на это полномочий.

За неделю до подписания соглашения председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив заявлял о наличии информации о подготовке «информационной атаки» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал».

Для изучения обстоятельств подписания соглашения была создана межведомственная комиссия, которую возглавил тогдашний и.о. первого вице-премьера Валерий Хорошковский.

Результаты расследования комиссии пока неизвестны, а В.Хорошковский подал в отставку из-за несогласия с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра.

21 декабря 2012 года на закрытом заседании Кабинет министров постановлением №1178 отменил предоставление 2,305 млрд грн государственных гарантий на 2012 год для реализации проекта «LNG-терминал».

Президент Украины Виктор Янукович в интервью газете “Комсомольская правда в Украине” (4 января) заявил, что случай с сомнительным подписанием документа о строительстве LNG-терминала должен быть расследован и должны быть сделаны конкретные выводы.