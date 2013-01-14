Муж Тимошенко интересуется: а чем занимается оппозиция?

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МОО «Батькивщина».

В частности, А.Тимошенко отмечает, что «в последнее время в некоторых средствах массовой информации появляются сведения, которые являются частью жизни того или иного гражданина. С позволения сегодняшних властей идет сплошное прослушивание частных разговоров, взлом и проверка частной почты, наблюдения за человеком в местах личной гигиены. Ну где же еще человеку спрятаться от любопытного взгляда «щуров» и «крыс» сегодняшнего Президента? Власть незаконно записывает и незаконно публикует разговоры мужа с женой, переписку дочери и другое. Сегодня в Украине нет человека, за которым бы не наблюдали, следили, записывали. В настоящее время все боятся всего…».

При этом А.Тимошенко сомневается, что «наша доблестная прокуратура во главе с Пшонкой и Кузьминым пошевелят хотя бы пальцем, чтобы выяснить источники выброса информации и незаконной публикации в СМИ, чего они ни разу не попытались и не захотели сделать во многих предыдущих случаях незаконного размещения видеозаписей из Качановской колонии и харьковской клиники».

«Я все время спрашиваю себя – а такой ли власти мы хотели и такую ли жизнь ожидали много лет назад, когда в 1991 году проголосовали за независимость, утверждали наш Герб и Гимн, писали новую Конституцию? Могли ли тогда мы себе представить, что через 20 лет жизни в нашей богатой ресурсами, людскими кадрами, промышленным и научным потенциалом стране, в 2011-2012 г.г. мы окажемся на самых последних местах во всех мировых рейтингах по свободе слова, доходам населения, смертельным заболеваниям (туберкулез, СПИД и др.), степени коррупции, продолжительности жизни, но с лидирующими местами по смертности шахтеров, скорости расширения эпидемии СПИДа, а также по количеству политзаключенных», - от мечает А.Тимошенко.

По его мнению, исправить эту ситуацию можно лишь «полностью и бесповоротно» поменяв «эту проворовавшуюся и изолгавшуюся власть раз и навсегда».

«Но я хочу спросить еще: чем занимается и что делает сегодняшняя оппозиция? Почему сегодня не предпринимаются максимальные усилия для того, чтобы обезопасить своего лидера – Ю.Тимошенко от подобных провокаций? Почему фактически сдали голосование за декриминализацию статей, по которым незаконно осуждена лидер оппозиции? Почему не настаивали на пакетном голосовании назначений очередных чиновников и декриминализации статей? Чего побоялись?», - задает вопрос муж экс-премьера.

По словам А.Тимошенко, «сегодня наступает предел – тот предел, за которым уже нет возврата. Ни при одном режиме власть не опускалась так низко до родственников и преследования детей. Эта власть уже упала на дно. Дальше падать некуда».

МОО «Батькивщина» требует немедленного расследования незаконного прослушивания и опубликования частных разговоров Ю.Тимошенко и членов ее семьи, фактов взлома частной почты членов семьи Ю.Тимошенко и других эпизодов. «Мы призываем международную общественность дать оценку этим событиям и объявить бойкот режиму Януковича», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 11 января Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины с целью обеспечения международно-правовых обязательств Украины».

При этом 24 члена фракции «Батькивщина» не проголосовали за принятие этого проекта закона. Как свидетельствуют данные поименного голосования на сайте парламента, за такое решение проголосовал всего 161 (при необходимых 226 — УНИАН) из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В данном законопроекте в Заключительных положениях было предусмотрено освободить от наказания (основного и дополнительного) лиц, осужденных по статье 365 Уголовного кодекса Украины, за деяния, преступность и наказуемость которых устраняется данным законом. Также предусмотрено освободить от наказания (основного и дополнительного) лиц, осужденных по статьям 365-1 и 424 Уголовного кодекса Украины. Такое освобождение «осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 405-1 Уголовного процессуального кодекса Украины. Дела о таком освобождении рассматриваются судами в течение 5 дней со дня поступления соответствующего заявления осужденного, представления прокурора или органа, который ведает исполнением наказания».

Сегодня, 14 января, Объединенная оппозиция "Батькивщина" обратилась к заграничным правоохранительным органам по факту противоправной публикации и фальсификации личной переписки дочери экс-премьер-министра Ю.Тимошенко - Евгении и одного из лидеров «Батькивщины» Григория Немыри.

Как говорится в заявлении Объединенной оппозиции, сам факт публикации сфальсифицированной переписки Е.Тимошенко, как и ранее Г.Немыри, в "Батькивщине" считают свидетельством того, что «власть осознала ничтожество, бесперспективность и бездоказательность выдвинутых против Ю.Тимошенко обвинений, а потому взялась за дискредитацию ближайшего окружения Ю.Тимошенко».