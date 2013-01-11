У Тимошенко уверяют, что ее разговор с мужем смонтировали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

По его словам, в аудиозаписи разговора якобы экс-премьер вспоминает судью Европейского суда по правам человека от Украины, говоря о том, что она якобы не хочет подписывать решение суда, и что ей это когда-то «отхаркнется» (“відхаркнеться”).

А.Плахотнюк подчеркнул, что в том месте, где речь идет о судье Европейского суда, запись чрезвычайно некачественная и едва ли возможно установить, принадлежит ли голос самой Ю.Тимошенко.

“Там прозвучала фраза, насколько я помню, что судья от Украины не хочет подписывать решения, и что, там такое интересно слово, ей это когда-то «отхаркнется» («відхаркнеться»), что-то ли такое. Во-первых, это не ее (Ю.Тимошенко) слово, она не употребляет таких слов. В том месте очень некачественная запись и, по-видимому, не просто так она сделана некачественной”, - сказал А.Плахотнюк.

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По словам адвоката, Ю.Тимошенко подтвердила, что телефонный разговор с А.Тимошенко действительно происходил 7 января на Рождество. Во время разговора экс-премьер поздравила мужа с праздниками.

“Она действительно поздравила его с праздниками 7 числа, но что касается судьи Европейского суда, такого разговора вообще не было. Он что-то спрашивал о Европейском суде, но о Юдковской - такой темы не было”, - подчеркнул А.Плахотнюк.

По словам адвоката, содержание этого разговора было искажено и смонтировано.

А.Плахотнюк обратил внимание на то, что факт появления этой записи свидетельствует о том, что ведется прослушивание телефонных разговоров не только Ю.Тимошенко, но и ее мужа.

Адвокат отметил, что по этому факту уже подготовлены заявления в Генеральную прокуратуру Украины и прокуратуру Харьковской области с требованием установить лиц, которые осуществляют прослушивание телефонных разговоров и запись разговоров, а также привлечь этих лиц к ответственности.