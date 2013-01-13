Геращенко предлагает украинским властям упрекнуть Лаврова за «антисиротский закон»
Представители украинских властей должны выразить министру иностранных дел России Сергею Лаврову свою обеспокоенность по поводу «закона Димы Яковлева».
Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Ирина Геращенко.
«Чтобы у представителей украинских властей было мужество и такое чувство как гуманизм, то во время встречи с министром иностранных дел РФ Лавровым они могли бы выразить свою обеспокоенность принятием данного закона, который втягивает детей в политику, делает их заложником визовой войны со США», - написала И.Геращенко.
При этом она отметила, что российская сторона никогда не отказывала себе в удовольствии выражать свою позицию относительно тех или других инициатив Украины, в том числе законодательных. Депутат выразила солидарность со всеми россиянами, которые вышли на улице Москвы и Питера против «закона Димы Яковлева», который забрал шанс на иностранное усыновление и нормальную медицину для сотен или даже тысяч маленьких российских детей-инвалидов, которые живут в детских домах.
Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2012 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», среди прочего запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Данный закон принят в ответ на американский закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО. Российские парламентарии назвали свой закон «имени Димы Яковлева» в память 2-летнего российского мальчика, погибшего в США из-за халатности усыновителей.
Сегодня 13 января, российская оппозиция провела многотысячное шествие за роспуск Государственной Думы РФ и отмену «закона негодяев», который запрещает усыновление российских детей гражданами США.