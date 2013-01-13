Геращенко предлагает украинским властям упрекнуть Лаврова за «антисиротский закон»

Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Ирина Геращенко.

«Чтобы у представителей украинских властей было мужество и такое чувство как гуманизм, то во время встречи с министром иностранных дел РФ Лавровым они могли бы выразить свою обеспокоенность принятием данного закона, который втягивает детей в политику, делает их заложником визовой войны со США», - написала И.Геращенко.

При этом она отметила, что российская сторона никогда не отказывала себе в удовольствии выражать свою позицию относительно тех или других инициатив Украины, в том числе законодательных. Депутат выразила солидарность со всеми россиянами, которые вышли на улице Москвы и Питера против «закона Димы Яковлева», который забрал шанс на иностранное усыновление и нормальную медицину для сотен или даже тысяч маленьких российских детей-инвалидов, которые живут в детских домах.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2012 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», среди прочего запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Данный закон принят в ответ на американский закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО. Российские парламентарии назвали свой закон «имени Димы Яковлева» в память 2-летнего российского мальчика, погибшего в США из-за халатности усыновителей.

Сегодня 13 января, российская оппозиция провела многотысячное шествие за роспуск Государственной Думы РФ и отмену «закона негодяев», который запрещает усыновление российских детей гражданами США.