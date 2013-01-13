Встреча Кожары и Лаврова начнется в 16.00
13:39, 13 января 2013Политика
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Заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии начнется в Черновцах в 16.00.
Леонид Кожара будет принимать коллегу в 16.00
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.
Заседание состоится под председательством министра иностранных дел Украины Леонида Кожары и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
Мероприятие состоится в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича (Мраморный зал) в 16.00.
В пресс-службе отметили, что за справками следует обращаться в Департамент информационной политики МИД Украины.
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