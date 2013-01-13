Встреча Кожары и Лаврова начнется в 16.00

13:39, 13 января 2013
Политика
3231 0

Заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии начнется в Черновцах в 16.00.

Леонид Кожара будет принимать коллегу в 16.00

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

Заседание состоится под председательством министра иностранных дел Украины Леонида Кожары и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Мероприятие состоится в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича (Мраморный зал) в 16.00.

В пресс-службе отметили, что за справками следует обращаться в Департамент информационной политики МИД Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter