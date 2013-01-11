Азаров обещает, что цены на хлеб останутся стабильными

Такой прогноз высказал премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Если никаких погодных катаклизмов до весны не произойдет, то пока у нас очень хорошие прогнозы на урожай. С учетом переходящих запасов зерна, никаких оснований думать о том, что цена на хлеб может вырасти, нет", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что правительство поддерживает стабильность по основным составляющим расходов на производство того же хлеба.

"Поэтому социальные сорта хлеба будут стабильными. Что же касается различных других форм выпечки, в том числе, сдобы, то здесь цены регулирует рынок", - подчеркнул глава правительства.