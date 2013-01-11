Азаров обещает, что цены на хлеб останутся стабильными
18:50, 11 января 2013Политика
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По словам министра, Украина имеет хорошие перспективы на урожай зерна в 2013 г.
Николай Азаров говорит, что оснований для подорожания хлеба нет
Такой прогноз высказал премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.
"Если никаких погодных катаклизмов до весны не произойдет, то пока у нас очень хорошие прогнозы на урожай. С учетом переходящих запасов зерна, никаких оснований думать о том, что цена на хлеб может вырасти, нет", - сказал Н.Азаров.
Он отметил, что правительство поддерживает стабильность по основным составляющим расходов на производство того же хлеба.
"Поэтому социальные сорта хлеба будут стабильными. Что же касается различных других форм выпечки, в том числе, сдобы, то здесь цены регулирует рынок", - подчеркнул глава правительства.
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