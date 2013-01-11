Азарова обижают злобные карикатуры на него
17:15, 11 января 2013Политика
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Премьер-министр Николай Азаров нормально относится к шуткам над ним.
Азаров нормально относится к шуткам над ним
Об этом он заявил в ходе первого в новом году общения с пользователями Facebook.
"Абсолютно нормально отношусь. Если карикатура выполнена талантливо, то спасибо тем, кто ее готовил. Но если она меня изображает злобным, желчным человеком, то, поскольку я таким не являюсь по своему характеру, то, естественно, чувствую обиду. Хотя я к этому уже привык", - сказал Н.Азаров.
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