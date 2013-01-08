УДАР хочет, чтобы ВР твердо заявила, что Украина идет в Европу

Члены фракции «УДАР» Виталий Кличко, Виталий Ковальчук, Ирина Геращенко, Ростислав Павленко, Мария Ионова внесли на рассмотрение парламента проект постановления «О Заявлении Верховной Рады Украины "О реализации евроинтеграционных стремлений Украинского народа и заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом».

Депутаты предлагают парламенту «осуществить безотлагательные законодательные меры, которые бы сделали невозможным проведение политических репрессий, применение избирательного правосудия и обеспечили бы освобождение осужденных по политическим мотивам лиц, в частности, Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, и восстановление их в гражданских и политических правах, путем внесения на протяжении второй сессии соответствующих изменений в законы Украины».

В проекте заявления отмечается, что Верховная Рада должна обратиться к Президенту Украины “с требованием выполнить условия ЕС, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в 2013 году”.

Проектом постановления также предусмотрено, что парламент призовет Кабинет министров Украины обеспечить быстрое и непредвзятое расследование фактов нарушений и фальсификаций на выборах 2012 года в Верховную Раду Украины; обеспечить неуклонное выполнение положений Повестки дня ассоциации Украина-ЕС, включая принятие необходимых для этого законодательных актов и активизацию работы по приведению действующего законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС, проведение отраслевых реформ (регуляторной, судебной, аграрной, органов государственной власти, энергетического сектора и т.д.), а также их должное финансирование и ежеквартально отчитываться перед Верховной Радой Украины относительно достигнутых результатов.

В процессе осуществления внешнеполитической деятельности Украины (ведение международных переговоров, заключение международных договоров) Кабмин должен исходить из приоритетности курса европейской интеграции Украины; максимально использовать возможности сотрудничества Украины с Европейским Энергетическим Содружеством с целью укрепления энергетической безопасности Украины.

Также в проекте заявления отмечено, что Верховная Рада, учитывая Резолюцию Европейского парламента относительно ситуации в Украине от 13 декабря 2012 года, а также выводы Совета ЕС, одобренные 10 декабря 2012 года на заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС, должна также принять Избирательный кодекс Украины, для разработки которого создать Временную специальную комиссию Верховной Рады; на протяжении 2013 года законодательно обеспечить выполнение реформ, определенных в совместно согласованной сторонами Повестке дня ассоциации Украина-ЕС; усовершенствовать механизм парламентского контроля за приведением законодательства Украины в соответствие с законодательством Европейского Союза (acquiscommunautaire) и выполнением Украиной обязательств перед ЕС.

В пояснительной записке к проекту постановления напоминается, что 30 марта 2012 года в Брюсселе парафировано Соглашение об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которое предусматривает уважение к демократическим принципам, верховенству права, соблюдение прав человека и основных свобод. Следующим шагом должно стать подписание Соглашения об Ассоциации всеми государствами-членами Европейского Союза.

“Однако, на пути подписания Соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом могут встать ряд факторов. Так, у представителей Европейского Союза вызывает серьезную обеспокоенность отход Украины от демократических стандартов, о чем руководство ЕС неоднократно указывало в диалоге с официальным Киевом. ЕС тревожит избирательное правосудие и коррупция. Отраслевые реформы происходят непрозрачно, без привлечения к диалогу оппозиции и без весомого участия представителей гражданского общества. Более того, в ряде отраслей (судебной, административной, энергетической), в которых необходимо было провести реформы, ситуация ухудшилась”, - сказано в записке.

В документе подчеркивается, что “парламентские выборы также прошли с многочисленными нарушениями, на что указали как украинские, так и международные наблюдатели. Однако факты нарушений до сих пор не расследованы, а виновные не наказаны. Устранение всех этих преград будет способствовать скорейшему подписанию Соглашения об ассоциации, над которым обе стороны работали совместно около пяти лет”.

В пояснительной записке отмечается, что на 25 февраля 2013 года запланировано проведение саммита Украина-ЕС. “Но ощутимые результаты на пути реформ за последнее время не достигнуты. Учитывая это, считаем, что Верховная Рада Украины должна безотлагательно продемонстрировать политическую волю и позицию, принять заявление, в котором определить основные направления деятельности исполнительной и законодательной ветвей власти на 2013 год, направленные на достижение стратегической цели – евроинтеграции”. При этом отмечается, что “принятие такого заявления будет способствовать успешному проведению саммита и станет важным сигналом для украинской власти и институтов ЕС, чтобы ускорить процесс заключения Соглашения об ассоциации”.