Порошенко предлагает ВР немедленно принять все для безвизового режима с ЕС

Соответствующий проект постановления «О Резолюции Европейского Парламента относительно ситуации в Украине, принятой 13 декабря 2012 года», зарегистрирован в ВР внефракционным народным депутатом Петром Порошенко.

Проектом постановления, в частности, предлагается, чтобы парламент поручил профильным комитетам активизировать деятельность по принятию законов, направленных на реформирование правовой и судебной системы, с целью полного соблюдения принципов демократии, а также уважения к правам человека, основополагающих свобод, прав меньшинств и верховенства права. Кроме того, предусматривается обеспечить действенный парламентский контроль над выполнением Украиной обязательств и реализацией своих прав, вытекающих из договорно-правовой базы сотрудничества с ЕС.

Автор проекта постановления также предлагает поручить профильным комитетам подготовить изменения к действующему законодательству Украины о финансировании с целью содействия большей прозрачности финансирования и расходов, полному раскрытию источников и сумм расходов на кампанию, а также введение санкций за нарушение финансирования избирательных кампаний в соответствия с международными стандартами, которые были установлены Группой государств по противодействия коррупции Совета Европы (GRECO). Также предусматривается активизировать работу Украинской части Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом, Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ЕС – Восточные соседи, направленную на обеспечение всесторонней поддержки Европейским Парламентом евроинтеграционных устремлений Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2012 года Европарламент принял резолюцию, в которой отметил, что намерен усилить диалог с Украиной относительно либерализации визового режима. В то же время, Европарламент призвал официальный Киев найти решение по делам Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Кроме того, в резолюции содержится призыв к украинскому правительству осуществить необходимые шаги относительно выявленных недостатков во время выборов, в том числе неубедительных результатов в ряде одномандатных округов в диалоге со всеми политическими партиями. При этом Европарламент выразил надежду, что новая Верховная Рада Украины сможет принять необходимые изменения к избирательному законодательству во избежание нарушений в будущем.