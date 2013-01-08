Порошенко предлагает ВР немедленно принять все для безвизового режима с ЕС

15:16, 08 января 2013
Политика
2635 0

Верховной Раде предлагается обеспечить безотлагательное рассмотрение и принятие всех законодательных актов для выполнения Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.

Порошенко предлагает поработать на либерализацию безвизового режима

Соответствующий проект постановления «О Резолюции Европейского Парламента относительно ситуации в Украине, принятой 13 декабря 2012 года», зарегистрирован в ВР внефракционным народным депутатом Петром Порошенко.

Проектом постановления, в частности, предлагается, чтобы парламент поручил профильным комитетам активизировать деятельность по принятию законов, направленных на реформирование правовой и судебной системы, с целью полного соблюдения принципов демократии, а также уважения к правам человека, основополагающих свобод, прав меньшинств и верховенства права. Кроме того, предусматривается обеспечить действенный парламентский контроль над выполнением Украиной обязательств и реализацией своих прав, вытекающих из договорно-правовой базы сотрудничества с ЕС.

Автор проекта постановления также предлагает поручить профильным комитетам подготовить изменения к действующему законодательству Украины о финансировании с целью содействия большей прозрачности финансирования и расходов, полному раскрытию источников и сумм расходов на кампанию, а также введение санкций за нарушение финансирования избирательных кампаний в соответствия с международными стандартами, которые были установлены Группой государств по противодействия коррупции Совета Европы (GRECO). Также предусматривается активизировать работу Украинской части Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом, Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ЕС – Восточные соседи, направленную на обеспечение всесторонней поддержки Европейским Парламентом евроинтеграционных устремлений Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2012 года Европарламент принял резолюцию, в которой отметил, что намерен усилить диалог с Украиной относительно либерализации визового режима. В то же время, Европарламент призвал официальный Киев найти решение по делам Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Кроме того, в резолюции содержится призыв к украинскому правительству осуществить необходимые шаги относительно выявленных недостатков во время выборов, в том числе неубедительных результатов в ряде одномандатных округов в диалоге со всеми политическими партиями. При этом Европарламент выразил надежду, что новая Верховная Рада Украины сможет принять необходимые изменения к избирательному законодательству во избежание нарушений в будущем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter